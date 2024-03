Brunnenbauer helfen in drei Monaten mehr als 20.000 Menschen in Afrika

Die Königsbrunner Brunnenbauer haben von Januar bis März sieben Projekte in Togo und Benin erfolgreich abgeschlossen. Wie viele weitere demnächst geplant sind.

Die gemeinnützige Organisation „KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika" kann von einer ereignisreichen Brunnenförderung in den ersten drei Monaten des Jahres berichten. In den ersten Januarwochen wurden zwei Brunnenprojekte in Benin insgesamt 4770 Menschen übergeben. Die Bewohner der Dörfer Azigohoue und Ngebega können ihr Trink- und Brauchwasser aus einer Tiefe von rund 70 Metern jeden Tag sorgenfrei nutzen.

Im Monat Februar konnten insgesamt vier Brunnenprojekte in Togo und Benin fertiggestellt werden. Poude und Kpande-Koli in Togo und Assaba und Papande in Benin waren die Dörfer, in denen nun 4100 Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben. Die jeweilige Bohrtiefe lag bei 60 Metern. Im März erhalten in Benin die 11.598 Dorfbewohner von Atakpacodji, Saata, Gbekpani und Banon ihren eigenen Tiefbrunnen.

Seit Vereinsgründung wurden 70 Projekte in Afrika verwirklicht

Siegfried Hertlen, Vorsitzender von KfBiA, freut sich, dass man in dem genannten Zeitraum so weiteren 20.468 Menschen helfen kann. Seit der Vereinsgründung werden nun insgesamt 70 Brunnenprojekte verwirklicht und damit rund 126.000 Menschen in Afrika eine deutlich bessere Lebensgrundlage zur Verfügung gestellt. Hertlen ist stolz und dankbar, dass er viele Unterstützer vom Wirken in Afrika überzeugen konnte. Mitglieder, Privatleute, Firmen, verschiedene Stiftungen und die beiden Rotary Clubs aus Augsburg und Gersthofen halfen mit, sodass die bisherigen Projekte mit einem Finanzierungsaufwand von mehr als 525.000 Euro verwirklicht werden konnten.

Richtet man den Blick in die nähere Zukunft, dann liegen bereits 30 konkrete Förderanträge zur möglichen Realisierung vor, weitere sind bereits angekündigt. "Es tut der Seele gut, wenn man helfen kann: Das ist unser Motto", sagt Siegfried Hertlen. (AZ)