Buchhändler gibt in Königsbrunn Lesetipps für die ganze Familie

Den Erfolg der Lesetipps von Kurt Idrizovic möchte die Stadtbücherei Königsbrunn auf die ganze Familie übertragen. Experte Marco Di Santo überzeugte bei der Premiere.

Ein Abend für Wunschzettel-Inspirationen sollte es werden: Erstmals präsentierte die Königsbrunner Stadtbücherei eine Abwandlung der beliebten Lesetipps mit Kurt Idrizovic für die ganze Familie. Buchhändler Marco Di Santo aus Bobingen legte als Experte einen launigen Auftakt als Redner hin.

"Für mich heißt das Highlight unter den neuen Bilderbüchern in diesem Herbst: 'Wald der Wunder'. Von Sonnenaufgang bis zum Abend zeigt es, was sich in einem Wald zu jeder Tageszeit ereignet. Auf jedem Bild wimmelt es von Tieren und Pflanzen und die Kinder werden aufgefordert, darin etwas zu suchen, zu zählen oder zu entdecken. Auch, wer das Buch vorliest, kann dabei einiges lernen." So lautete einer der Buchtipps von Marco Di Santo. Die Mütter, Großmütter und Onkel im Publikum nahmen seine Empfehlungen dankbar auf, um sie für die anstehende Weihnachtsbescherung zu verwenden.

Buchtipps für Kinder: Rüpel, Fußballer und Mutmach-Bücher

Di Santo stellte vor, was ihn selbst begeistert hatte und außerdem von einem kompetenten Team getestet und für gut befunden worden war, seinen eigenen Kindern. Zum Beispiel "Heute ist der schönste Tag" über einen Bären, dem ein Regentag auf die Stimmung schlägt. Sein Freund Biber lockt ihn aus der Bärenhöhle und zeigt, dass man auch im Regen Spaß haben kann. Wer das Bilderbuch "Grüffelo" gern vorgelesen hat, wird sich über das neue Bilderbuch desselben Autorenpaars freuen: "Die Rüpelbande" schildert in witzigen Versen, wie die üblen Rüpel Hexe, Geist und Troll Angst und Schrecken verbreiten und schließlich ein Mädchen den Spieß umdreht. Der Comedian Bernhard Hoëcker hat mit "Das Katzenhuhn" ein Mutmachbuch für Kinder ab etwa fünf Jahren mit Außenseitergefühlen geschrieben.

Di Santos Favorit für Kinder, die anfangen, Bücher selbst zu lesen, statt sie vorgelesen zu bekommen, ist "Das fantastische fliegende Fundbüro". Dem ängstlichen Anton ist sein Hund abhandengekommen. Im Fundbüro trifft er die draufgängerische Alex. Zusammen erleben sie eine abenteuerliche Suche, unter anderem auf einem fliegenden Bett. Fußballfans in diesem Alter könnte "Fußball Academy - Eine wichtige Entscheidung" gefallen. Es geht um den Start in einem Fußballinternat: Sechserzimmer, Heimweh, hartes Training - wie wird man mit all dem fertig? Für junge Technikfans empfiehlt Di Santo "Codeword HANNA". Hier geht es um künstliche Intelligenz, Programmieren und eine drohende Katastrophe.

Die Geschichte der Menschheit im jugendgerechten Format

Der Sachbuchautor Yuval Noah Harari hat in "Wie wir Menschen die Welt eroberten" den Inhalt seines Bestsellers "Eine kurze Geschichte der Menschheit" für junge Leserinnen und Leser aufbereitet. Di Santo hält es ab etwa zehn Jahren für geeignet. "Oder für Erwachsene, die eine Kurzfassung der Geschichte der Menschheit suchen", warf Marion Kehlenbach, die Kulturreferentin des Stadtrats, ein. Für Jugendliche ab 13 Jahren ist Stefanie Gerstenbergers "Plötzlich vertauscht" gedacht. Die Idee, dass jemand plötzlich im Körper eines anderen Menschen steckt, wurde schon in einigen Büchern und Filmen durchgespielt. Hier sind es ein schüchternes 13-jähriges Mädchen und ein selbstbewusster, beliebter Junge, die unversehens die Hülle tauschen.

Alle genannten Bücher liegen preislich zwischen 10 und 16 Euro. Nur der Tipp für Familien, in denen gern "Siedler von Catan" gespielt wird, liegt mit 26 Euro darüber. Der Erfinder des Brettspiels hat seine Idee in einen Roman verpackt und schlicht "Catan" genannt. Darin überwerfen sich im neunten Jahrhundert einige junge Leute mit einem grimmigen Wikingerfürsten und fliehen auf einem Schiff. Sie erreichen die Insel Catan. Sich dort zu ernähren, ein Dach über dem Kopf zu bauen und miteinander auszukommen, sind Herausforderungen, die für spannende Unterhaltung sorgen.