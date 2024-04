Buchtipps: Von Drachen und gezähmten Gefühlen

Da ist für alle was dabei: Buchhändler Marco Di Santo stellte in der Stadtbibliothek in Königsbrunn 50 Kinderbücher vor. Eine Auswahl.

Dass Bücher für die Kleinen auch bei Erwachsenen hoch im Kurs stehen, zeigte die Leseveranstaltung mit Buchhändler Marco Di Santo aus Bobingen. Wohl wegen der vorgerückten Stunde fanden sich in der Königsbrunner Stadtbibliothek nur Erwachsene ein. Die waren dafür umso begeisterter, nachdem Di Santo insgesamt 50 Werke auf lebhafte Weise vorgestellt hatte. Mehrfach hörte man aus dem Publikum über den Referenten, er sei „bei seiner Inhaltsbeschreibung total persönlich“. Eine Zuhörerin staunte darüber, „wieviele Bände ein Buchhändler gelesen haben muss“ - schließlich beförderte der 42-Jährige aus einer Kiste über zwei Stunden hinweg immer neue Exemplare heraus.

Hildegard Häfele, Leiterin der Stadtbibliothek, zeigte sich zu Beginn erfreut, „dass er bereits zum dritten Mal da ist und uns einen Einblick über aktuelle Neuerscheinungen gibt.“ Häufig kämen die Jüngsten bei Lesungen zu kurz, doch gerade diese gelte es, für das schöne Hobby Lesen zu gewinnen. Angesichts des von Marco Di Santo empfohlenen Bücherstapels dürfte wirklich für jedes Kind ein fesselndes Thema dabei sein. Stellvertretend sollen hier zehn Bilder-, Lese- und Sachbücher für eine spannende Lektüre in der Familie vorgeschlagen werden.

Die Apfelhexe begeistert Eltern in Königsbrunn

Allgemein gut bekannt ist die Reihe rund um „Petronella Apfelmus“ von der Autorin Sabine Städing. Bisher gab es die Geschichten rund um die Apfelhexe nur zum Lesen, nun folgte ein Bilderbuch: „Petronella Apfelmus - Oh weh, oh Schreck, der Strumpf ist weg!“ (Baumhaus Medien, 15 Euro). Kinder ab vier Jahren suchen mit der Heldin nach einem magischen Strumpf, der eines Morgens tragischerweise von der Wäscheleine verschwunden ist. Petronella verfolgt eine Spur nach der anderen. Wird sie das gute Stück wiederfinden?

In „Ein Zuhause für deinen Drachen“ (Jupitermond, 22,90 Euro) geht es hingegen um spannende Gefühle. Autorin Ulrike Felber beschreibt, dass die kleine Mari einen Drachen hütet. „Drachen sind eigentlich wild und speien Feuer“, so Di Santo, eigentlich sind sie aber ganz lieb, wie das Mädchen schließlich feststellt ... Einen besonders langen Titel weist „Wer hat die Nase vorn? Die kühnsten, mutigsten und schlauesten Menschen aller Zeiten“ (Midas, 22 Euro) auf, verfasst von Andy Seed. Historische Personen werden vorgestellt, die an irgendeiner Stelle Pioniere waren – auch wenn sie, laut Klappentext, „alle eine weniger bekannte, ja skurrile Seite“ hatten.

Für Lesemuffel hat der Bobinger Buchhändler Lesetipps

Der nächste Tipp speziell „für Lesemuffel“ wird von Bibliotheksleiterin Hildegard Häfele unterstützt. „Der Band ist nett gemacht, holt die Kinder ab, statt sie zu bevormunden“, lobte sie. Tatsächlich könnte der eine oder andere bisherige Verweigerer ab sieben Jahren mit Jens Schumachers „Lesen NERVT! - Bücher? Nein, danke!“ (ars edition, 10 Euro) zumindest zum gelegentlichen Bücherwurm mutieren. Zum 175. Verlagsjubiläum gibt es „Das Bilderbuchfest“ (Thienemann, 28 Euro). Hier geben sich die Altmeister ein vergnügliches Stelldichein. „Das Bilderbuchfest kann ich allen besonders nahelegen“, so Marco Di Santo, der auf die eindrucksvolle Textmischung - von Jim Knopf über den kleinen Raben Socke bis hin zu Figuren von Otfried Preußler – verweist.

Eine Abenteuerreihe der „leicht schrägen Sorte“ liefert Andreas Hüging mit „Straßentiger – Jagd nach dem Katzengold“ für Kinder ab acht Jahren (cbj, 13 Euro). Ein verwöhnter Kater trifft auf seine wilden Kollegen von der Straße. Klar, dass sie zusammen einige Abenteuer erleben! Ganz anders der Inhalt von Silke Antelmanns „Mathilda – Wie style ist das denn?!“ (Fischer KJB; 13,90 Euro). Das brandneue Buch richtet sich an angehende Teenager ab zehn Jahren. Dazu die Bibliotheksleiterin: „Mathildas ältere Schwester ist eine bekannte Influencerin. Jede in der neuen Schule will daher auch von ihr wissen, welche Kleider sie anziehen oder wie sie sich schminken soll.“ Das Mädchen versucht, den Erwartungen gerecht zu werden, erkennt aber laut Häfele schließlich, „dass man eigentlich keine Kosmetik braucht, da diese oft das wahre Wesen einer Person verbirgt.“

Ebenfalls an Jugendliche richtet sich „Pony: Wenn die Reise deines Lebens lockt, mach dich auf“ (Hanser, 19 Euro) von R. J. Palacio. „Dieses Werk hat mir total gut gefallen“, so Buchhändler Di Santo. „Bei meinem ältesten Sohn war das allerdings ganz anders.“ Denn der 15-Jährige fand den Inhalt zu düster. Der Held, Silas, bemüht sich in dem Roman, seinen entführten Vater zu befreien. Harmloser sind da Fabian Lenks „Die Zeitdetektive, 3, Das Wunder von Bern“ (Kosmos, 12 Euro). Kim, Julian, Leon und Katze Kija gehen zurück ins Jahr 1954, um sich die Fußball-WM von damals ganz genau anzuschauen. Kinder ab neun Jahren werden sicher gerne mit ihnen reisen, so der Bobinger Referent.

Eine weitere Empfehlung Di Santos: "Escape-Bücher und -spiele erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit." Ein Tipp sei hier die preisgünstige Reihe "Pocket Escape Book Kids" (Ullstein Medien, ca. 5,99 Euro). "Die Mitspieler schlüpfen beispielsweise in die Rolle eines Detektivs oder Schatzjägers und begeben sich auf eine komplizierte Suche. Spannung ist hier bis zuletzt garantiert!"