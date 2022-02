Königsbrunn

17:30 Uhr

Bürgermeister-Wohlfarth-Straße: Vor dem Umbau kommt die Musterfläche

So soll die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße auf Höhe des Europaplatzes aussehen.

Plus Im Mai beginnen in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn die Arbeiten zur Umgestaltung. Vor der Pflasterung muss die Baufirma eine Arbeitsprobe liefern.

Von Adrian Bauer

Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Zentrum Königsbrunns ist weiterhin eine große Baustellenlandschaft. Hinter den Kulissen beginnen aber jetzt die ersten Arbeiten, um den ersten Abschnitt der Umgestaltung auf den Weg zu bringen, die das zweite große Verkehrsprojekt nach dem Anschluss an die Straßenbahn ist. Die Stadträte im Bauausschuss müssen noch Entscheidungen treffen. Und bevor die eigentlichen Arbeiten losgehen, muss die Baufirma, die zum Zuge kommt, noch eine Musterfläche erstellen. Diese hat für die Stadt einen besonderen Zweck.

