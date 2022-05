Königsbrunn

vor 18 Min.

Bürokratische Hürden für Flüchtlinge: Bei Umzug ist die Unterstützung weg

Plus Eine ukrainische Familie zieht aus eine Flüchtlingsunterkunft im Unterallgäu nach Königsbrunn. Die neue Wohnung bedeutet aber auch zusätzlichen Papierkram.

Von Adrian Bauer

Eigentlich könnte Familie Khudiakova jetzt ein wenig zur Ruhe kommen: Nach ihrer Flucht aus der umkämpften ukrainischen Stadt Charkiw kam Mutter Svetlana mit ihren Kindern Ivan (14) und Daria (20) am 11. März in Augsburg an. Von dort ging es weiter in eine Flüchtlingsunterkunft in Bad Wörishofen und am Ostersonntag schließlich nach Königsbrunn in eine kleine Wohnung, die ihnen Angelika Ruhland-Ehmann zur Verfügung stellt. Doch obwohl sie im Unterallgäu schon die Registrierungsprozedur durchlaufen und finanzielle Hilfe beantragt und erhalten hat, muss die Familie nun erneut den Weg durch den Bürokratiedschungel antreten. Denn ein Umzug über eine Landkreisgrenze ist im Gesetz nicht vorgesehen.

