Bummeln, Inspiration und Essen: was die Menschen auf den Königsmarkt zieht

Warum gehen Besucher auf den Königsbrunner Königsmarkt, abseits von Kässpätzle und Pizza? Wir haben vor Ort nachgefragt.

Wieder einmal kamen tausende Besucherinnen und Besucher den Königsbrunner Königsmarkt. Sie nutzten das herrliche Wetter, um entspannt über den Markt zu bummeln. Dabei standen, wie meistens auf solchen Märkten, die Stände mit Essen und Getränken im Mittelpunkt. Grillhähnchen, Bratwurst, griechische Spezialitäten, Wurst und Käse. Letztlich war alles geboten, was den Gaumen der Besucherinnen und Besucher erfreuen konnte - auch ein reichliches Getränkeangebot. Was wird eigentlich sonst so auf dem traditionellen Markt gekauft?

Schon nach wenigen Gesprächen mit Besucherinnen und Besuchern wird klar: Eine bestimmte Kaufabsicht gibt es meist nicht. Das Bummeln und die Inspiration stehen im Vordergrund. Ein paar besonders beliebte Artikel lassen sich dann aber doch ausmachen. Beinahe magische Anziehungskräfte scheinen die Stände mit Handtaschen und gleich daneben, die Handytaschen, zu haben.

Der Stand mit frischem Obst war gut frequentiert. Foto: Elmar Knöchel

Bummeln, Menschen treffen und sich inspirieren lassen

Mehrere Damen sind in die Auslage vertieft. Zwei Kundinnen, die gerade jede eine Handtasche gekauft haben, sagen: "Eigentlich wollten wir nur nach dem Mittagessen etwas spazieren gehen. Da haben wir die Gelegenheit genutzt, das mit einem kleinen Rundgang auf dem Königsmarkt zu verbinden." Die Taschen seien ein Spontankauf gewesen. Ein Schnäppchen, das so nicht geplant gewesen sei.

Ein spontanes Schnäppchen haben diese beiden Damen auf dem Königsmarkt ergattert. Foto: Elmar Knöchel

Ein weiterer Stand, der die Menschen immer wieder zu verführen weiß, ist der mit den Gewürzen. Alleine schon der Duft ist schon so etwas wie eine Aufforderung zum Kauf. Immer wieder wandern Päckchen mit den exotischen Inhalten über die Theke. Auch hier sagen die Kundinnen und Kunden überwiegend, dass sie sich spontan zum Kauf entschieden hätten.

Handtaschen, Pflanzen und Gewürze sind die geheimen Verkaufsschlager

Anders verhält es sich bei, Ehepaar Brenner. Die beiden wissen, dass ihr Stammgärtner aus Oberottmarshausen immer auf dem Königsbrunner Markt zu finden ist. Sie schätzen die gute Beratung und die fairen Preise. "Wir sind heute hergekommen, um eine bestimmte Pflanze zu kaufen. Jetzt haben wir drei davon", erzählen die beiden. Praktisch sei auch, dass man am Blumenstand eine große Auswahl an Gestecken für Allerheiligen zur Verfügung habe.

Johanna und Julian Florea hatten Fahrräder beim Markt ausgestellt. Einige Kunden nutzten die Gelegenheit, sich von ihnen beraten zu lassen. Foto: Elmar Knöchel

Auch die Ausstellung von Johanna und Julian Florea ist gut frequentiert. Die beiden bieten E-Bikes an. Mehrere Interessierte tummeln sich zwischen den ausgestellten Fahrrädern. "Dass direkt auf dem Markt ein E-Bike verkauft wird, komme eher selten vor, sagt Johanna Florea. Das sei schließlich eine Ausgabe, die geplant werden müsse. Doch die Menschen ließen sich in der entspannten Atmosphäre des Marktes gerne beraten. Nicht selten kämen sie dann ein paar Tage später in den Laden, um nach etwas Bedenkzeit dann doch ein Rad zu kaufen.