Bus und Tram in Königsbrunn: Das neue System braucht Feinabstimmung

Plus Stadtbus und Straßenbahn laufen seit einem Monat in Königsbrunn: Die Umstellung klappte gut, einige Probleme werden angepackt - zum Beispiel bei Schulkindern.

Seit einem Monat fahren die Straßenbahnen der Linie 3 und die Stadtbus-Linien durch Königsbrunn. Große technische Pannen hat es bei der Einführung nicht gegeben, doch eine solch große Umstellung erfordert dennoch einiges an Feintuning. Einige Probleme gibt es beispielsweise durch Störgeräusche im Wohngebiet zwischen den Haltestellen Zentrum und Mindelheimer Straße. Und auch einige Eltern von Schulkindern ärgerten sich nach der Umstellung: Wegen knapp bemessener Umsteigezeiten kamen ihre Sprösslinge teils anderthalb Stunden später von der Schule nach Hause als laut Fahrplan vorgesehen. AVV und Stadtwerke Augsburg gehen diese Startprobleme an.