Königsbrunn

11:31 Uhr

Busse fahren an Heiligabend nur bis 20 Uhr

Die Busse fahren in Königsbrunn an Heiligabend nur bis zum Abend.

An Heiligabend fahren AVV-Busse in Königsbrunn nach Sonntagsfahrplan und nicht so lange wie an anderen Tagen. Das sind die letzten Abfahrten der Linien.

Wie an Heiligabend üblich fahren die Busse in Königsbrunn auch heuer nur bis um etwa 20 Uhr. Das sind nach Angaben des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) die Zeiten der einzelnen Linien an diesem Tag: Linie 810: Fahrtrichtung Haunstetten , Nord: letzte Abfahrt 19:52 Uhr; Fahrtrichtung Königsbrunn , Zentrum: letzte Abfahrt 19:36 Uhr

, Nord: letzte Abfahrt 19:52 Uhr; , Zentrum: letzte Abfahrt 19:36 Uhr 820/830: Fahrtrichtung Eichenplatz: letzte Abfahrt 19:53 Uhr; Fahrtrichtung Königsbrunn , Zentrum: letzte Abfahrt 19:39 Uhr

Eichenplatz: letzte Abfahrt 19:53 Uhr; , Zentrum: letzte Abfahrt 19:39 Uhr 840: Fahrtrichtung Dornierstraße : letzte Abfahrt 19:52 Uhr; Fahrtrichtung Königsbrunn , Zentrum: letzte Abfahrt 19:37 Uhr

: letzte Abfahrt 19:52 Uhr; , Zentrum: letzte Abfahrt 19:37 Uhr Der Nachtbus 798 fährt an diesem Abend nicht (AZ)

