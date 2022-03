Im Königsbrunner Café Mosaik lernen sich die Kulturen kennen

Plus Menschen aus knapp hundert Kulturen leben in Königsbrunn. Das Mehrgenerationenhaus möchte sie alle zusammenbringen - im neu gegründeten Café Mosaik.

Es duftet nach geschmorten Auberginen und gerösteten Nüssen. Eine Girlande mit türkischen Flaggen hängt von der Decke. Am Büfett wird man freudig empfangen: "Möchten Sie eine Tasse Tee?", fragt Evren. Der gebürtige Türke ist erst vor einigen Monaten nach Deutschland geflohen. Beim neuen Projekt im Mehrgenerationenhaus Königsbrunn hat Evren bereits eine tragende Rolle: Im Café Mosaik stellt er den Besuchern sein Heimatland vor.