Cannabis am Steuer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstagabend fiel der Polizei in der Haunstetter Straße in Königsbrunn ein 30-jähriger Autofahrer auf.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim Pkw-Führer körperliche Ausfallerscheinungen fest. Der Fahrzeugführer gab an, dass er kurz vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Aufgrund dessen wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses. (AZ)