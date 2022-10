Carsharing in Königsbrunn: Die Stadtwerke Augsburg verstärken ihr Engagement

Plus Die Stadtwerke Augsburg eröffnen einen zweiten Carsharing-Standort in Königsbrunn und hoffen auf neue Kunden. Für Leihfahrräder stehen die Chancen dagegen schlecht.

Am Parkplatz an der Königstherme gibt es ab sofort etwas Zusätzliches für moderne Mobilität: Die Stadtwerke Augsburg (swa) haben dort einen zweiten Carsharing-Standort im Stadtgebiet eröffnet. Kundinnen und Kunden stehen dort ein Opel Corsa und ein Toyota Yaris zur Verfügung. Das Unternehmen möchte damit neue Teilnehmer gewinnen und kann sich auch einen weiteren Ausbau des Angebots vorstellen.