Chefwechsel bei der Bereitschaftspolizei Königsbrunn

Innenminister Herrmann verabschiedet Thomas Fichtner in den Ruhestand. Mit Tanja Bergmann rückt die erste Frau an die Spitze einer bayerischen Bereitschaftspolizeiabteilung.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat in Königsbrunn Abteilungsführer Thomas Fichtner verabschiedet, der am 31. Januar in den Ruhestand geht, und Tanja Bergmann als Nachfolgerin ins Amt eingeführt. In seiner Festrede lobte Herrmann Fichtners Engagement über fast 45 Dienstjahre hinweg. "Thomas Fichtner war ein Polizist mit Leib und Seele und ein großer Gewinn für die Bayerische Polizei." Herrmann sprach von einer "geschätzten und erfahrenen Führungskraft" und bedankte sich bei Fichtner für seinen Einsatz für die Sicherheit im Freistaat Bayern.

Lobende Worte hatte der Innenminister auch für Fichtners Nachfolgerin: "Tanja Bergmann wird die erste Frau an der Spitze einer bayerischen Bereitschaftspolizeiabteilung und ist für diese herausfordernde Aufgabe bestens geeignet." Der Innenminister verwies auf Bergmanns breiten Erfahrungsschatz bei der Bayerischen Polizei, der nahezu alle Bereiche abdeckt. Sie war unter anderem stellvertretende Dienstgruppenleiterin bei einer Polizeiinspektion, Sachbearbeiterin bei einer Kriminalpolizeiinspektion und in der Polizeiabteilung im Innenministerium sowie Sachgebietsleiterin im Landeskriminalamt. Außerdem war sie in einem polizeilichen Vorbereitungsstab für den G7-Gipfel 2015. Seit 2015 ist Bergmann Leiterin der Polizeiinspektion Augsburg 6.

Innenminister Joachim Herrmann (links) hat Thomas Fichtner persönlich verabschiedet. Foto: Stefan Knieler

In der V. Bereitschaftspolizeiabteilung, die Bergmann nun führt, sind eine Einsatzhundertschaft und fünf Ausbildungsseminare angesiedelt. Inklusive der Beamtinnen und Beamten in Ausbildung verfügt der Standort über mehr als 900 Beschäftigte. (AZ)