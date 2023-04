Königsbrunn

06:00 Uhr

Cineplex-Theaterleiter: "Müssen etwas tun, um die Menschen zu begeistern"

Plus Drei Wochen lang war das Cineplex Königsbrunn wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Theaterleiter Andreas Reiser verrät, worauf sich Besucher jetzt freuen können.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Das Königsbrunner Kino hat im vergangenen Monat eine richtige Typveränderung durchgemacht. Betritt man das Foyer, fällt vor allem der neue Thekenbereich ins Auge. "Hier hat sich am meisten verändert", sagt Andreas Reiser. Er ist der Theaterleiter der Kinogruppe Rusch in Meitingen und Königsbrunn. Die Theke ist nun L-förmig in moderner Holzoptik gestaltet. Ausgestattet ist die mit vier Kassen statt bisher zwei und mehreren Videowalls mit randlosen Displays, auf denen Kinomenüs oder Trailer der neuen Filme zu sehen sind. Außerdem wurden im gesamten Kino großformatige Fliesen in einem hellen Grau verlegt. Auch die Farbgebung ist neu: Statt Lila, Rot und Blau wurden die Wände in neutralen Beige- und Cremetönen gestrichen. Renoviert wurde außerdem die Damentoilette.

Das Cineplex in Königsbrunn ist renoviert worden. Foto: Jana Korczikowski

"Die drei Wochen des Umbaus hatten es in sich", gibt Reiser zu. Schließlich habe man versucht, die Zeitspanne der Schließung so gering wie möglich zu halten. Nachdem in den vergangenen 25 Jahren aber nie wirklich etwas Großes gemacht wurde, ist man laut Betreiber Alexander Rusch um die Schließung nicht herumgekommen. Auch wenn nach einem straffen Zeitplan gearbeitet wurde, müssen bis etwa Ende des Jahres noch Restarbeiten erfolgen. "Die komplette Neubestuhlung in den Sälen folgt nach und nach." Während der Pandemie wurden dort schon Sofas und Liegesessel in den Premiumbereichen integriert. Alle Säle sind bereits mit 4K-Laserprojektoren ausgestattet für ein extra scharfes Bild.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen