Computerbetrug per Fake-Mail

Eine junge Frau aus Königsbrunn wurde Opfer einer Betrugsmasche, als sie eine vermeintliche E-Mail ihrer Bank erhielt.

Eine 25-jährige Königsbrunnerin erhielt am 16. März eine vermeintliche E-Mail ihrer Bank. Darin wurde sie aufgefordert, einen Link anzuklicken und ihre Zugangsdaten mit Passwort einzugeben – was die junge Frau auch tat. In den folgenden Tagen wurden verschiedene nicht autorisierte Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt, da die Bank einen Großteil der Abbuchungen rückgängig machen konnte.

Polizei: "Bank würde niemals per E-Mail Zugangsdaten erfragen"

Die Polizeiinspektion Bobingen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Banken niemals per E-Mail nach Zugangsdaten fragten: "Die gefälschten E-Mails sind in der Regel professionell aufbereitet und erwecken schnell den Eindruck, als wären sie tatsächlich echt." Im Zweifelsfall werde geraten, telefonisch bei der betreffenden Bank nachzufragen und im Fall eines Betrugsversuchs Anzeige bei der Polizei zu erstatten. (AZ)