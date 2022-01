Corona: Bei Ratssitzungen gilt in Königsbrunn jetzt die 3G-Regel

Bei den meisten Städten und Gemeinden gibt es seit Langem Zugangsbeschränkungen. Jetzt zieht auch die Stadt Königsbrunn nach. Warum man damit lange gezögert hat.

Der Königsbrunner Stadtrat startet am Dienstag, 18. Januar, das Sitzungsjahr 2022. Erstmals gelten dabei für Stadträte und Besucher die 3G-Regeln. Wer in den Sitzungssaal im Gemeindezentrum St. Johannes möchte, wo der Rat auch in diesem Jahr tagt, muss also einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen negativen Schnelltest vorlegen. Die Regelung gilt auch für die Sitzungen der Ausschüsse, die im Saal des Rathauses stattfinden.

Die Einführung der Regelung kam auf Antrag der SPD-Fraktion zustande. Beschlossen wurde sie in der letzten Sitzung des alten Jahres. Königsbrunn war bis dahin eine der wenigen größeren Kommunen im Umkreis, die keine Zugangsbeschränkungen für die Sitzungen erlassen hatte. In Augsburg gilt beispielsweise für die Sitzungen im Kongress am Park eine 2G-Regel für die Besucher, ebenso wie in Bobingen, wo in der Singoldhalle getagt wird. In Schwabmünchen gilt bei den Sitzungen in der Stadthalle ebenfalls 3G.

Zuschauer im Stadtrat in Königsbrunn müssen FFP2-Maske tragen

In Königsbrunn hatte man solche Regelungen bislang nicht als notwendig erachtet, sagte Bürgermeister Franz Feigl bei der Diskussion über den Antrag. Die Lüftung im Saal des Gemeindezentrums sei sehr gut, die Luftqualität wurde durch eine CO 2 -Ampel geprüft. Außerdem war für die Zuschauer, die auf der Empore Platz nehmen können, das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben. So musste die Stadt auch keinen Mitarbeiter abstellen, der das Einhalten der Abstände kontrolliert. Die Stadträte durften die Maske am Platz ablegen. Im Sitzungssaal des Rathauses sei die Situation eher problematisch, sagte Feigl. Dort sind wegen des geringen Platzangebots nur wenige Zuschauer im Saal erlaubt, es gibt eine Audio-Übertragung ins Foyer.

Die Grünen hatten angefragt, ob man eine Dauer für die Regelung festlegen könne. Bürgermeister Feigl verneinte dies: Wenn die Regelung nicht mehr notwendig sei, könne man eine Entscheidung darüber auch kurzfristig auf die Tagesordnung setzen. Letztlich stimmten die Stadträte einstimmig für die Einführung der 3G-Regel.

In der Sitzung am 18. Januar sprechen die Räte über die Einführung eines Energiestandards für neue Gebäude. Die Bundesregierung plant, den Energieeffizienzstandard 40 ab 2025 verbindlich für alle Neubauten einzufordern. In Königsbrunn gilt dieser Standard bereits für die Bauten, die im neuen Baugebiet am östlichen Stadtrand entstehen sollen. Mithilfe einer Gebäudeleitlinie soll dieser Standard künftig im gesamten Stadtgebiet gelten. In der Stadtratssitzung, die um 18.30 Uhr beginnt, soll erläutert werden, wie dieser Standard erreicht werden kann. In der Sitzung des Bauausschusses am 25. Januar soll diese Leitlinie dann verabschiedet werden.