Da gab‘s was auf die Ohren

Taktisch unklug verhielt sich eine Gruppe Jugendlicher am Mittwoch am Alten Postweg im Bereich des Gymnasiumweihers in Königsbrunn. Die Jugendlichen waren nach vorherigen Beschwerden der Anwohnerschaft von einer Streife der Polizei gegen 21.40 Uhr angesprochen worden, da sie über eine mitgeführte Musikbox laute Musik abspielten. Da sie sich zunächst einsichtig zeigten beließen es die Einsatzkräfte bei einer mündlichen Belehrung, wie die Polizei mitteilt. Nachdem die Streife die Örtlichkeit wieder verlassen hatte, drehten die Feiernden zum Missfallen von Anwohnern die Musik wieder laut. Daraufhin wurde die Musikbox den Jugendlichen abgenommen und zur Abholung am nächsten Tag bei der Polizei hinterlegt. (AZ)

