Königsbrunn

vor 2 Min.

Damit alle die Chance auf sauberes Wasser haben

Plus Der Verein "Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika" ist auch 2023 seinem Auftrag erfolgreich nachgegangen. Kürzlich gab es eine Zusage für neue Stiftungsgelder.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Nach einem erfolgreichen Jahr 2023 kann die Gemeinnützige Organisation „KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika“ zum Jahresbeginn weitere positive Nachrichten vermelden. So konnte im November und Dezember der Bau von sechs Brunnenprojekten begonnen werden - zwei weitere stehen in den Startlöchern. Die Projekte werden in Togo, Benin, Tansania und Malawi realisiert. Zusätzlich sollen 19.000 Menschen künftig sauberes Trinkwasser erhalten.

Der Verein ist auf Fördergelder und Spendensummen angewiesen, erläutert der Vorsitzende Siegfried Hertlen, der den Königsbrunner Brunnenbauern seit der Gründung 2018 vorsteht. So seien mittlerweile sechs von acht aktuellen Projekten finanziell abgesichert. Kurz vor Weihnachten erreichte Siegfried Hertlen nämlich noch eine frohe Botschaft: "Wir erhalten von der Stiftung ,Wasser für die Welt´ eine Fördersumme in Höhe von 11.000 Euro."

