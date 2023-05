Dank Königsbrunner Hilfe: Wasser für 12.000 Menschen in Togo

Die Königsbrunner Brunnenbauer setzen ein weiteres Projekt in Togo um. Es soll 12.000 Menschen versorgen.

Der im südlichen Togo liegende Ort Zafi mit seinen 22.000 Einwohnern wird aktuell mit einer Wasserleitung aus einem zehn Kilometer entfernten Nachbardorf versorgt. Während der viermonatigen Trockenzeit kommt allerdings kein Wasser in Zafi an, die Dorfbewohner gehen dann zum naheliegenden Fluss und holen dort ihr Trink- und Brauchwasser. Der Ortsteil Zafi-Zentrum mit seinen 12.000 Bewohnern erhält nun einen eigenen Tiefbrunnen mit elektrischer Pumpe und Wassertank sowie die Anbindung an das bisherige Verteilnetz.

Bauarbeiten beginnen im Juni

Damit dieses Projekt gestemmt werden kann, war finanzielle Hilfe durch die Schmitz-Stiftung nötig. Die gemeinnützige Organisation „Kfbia – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika“ unterstützte außerdem gemeinsam mit der Wulf-Stiftung. Mit den Bauarbeiten soll im Juni begonnen werden, die restlichen Arbeiten erfolgen nach der Regenzeit im Juli und August. (AZ)

