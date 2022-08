Darum geht es auf der Baustelle im Zentrum Königsbrunns nur langsam voran

Plus Seit Anfang Juli wird auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße von Königsbrunn gebaut. Der sichtbare Fortschritt ist begrenzt. Viele fragen sich, woran das liegt.

Die Baustelle in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn ist seit Anfang Juli im Gange. Viele Fortschritte sind seitdem auch nicht zu sehen. Anwohner berichten, dass teilweise nur drei Arbeiter auf der Baustelle zugange seien. Unter den Geschäftsleuten im Zentrum wächst der Unmut, weil durch die Sperrung der Verkehrsader auch Kunden ausbleiben. Die Stadtverwaltung berichtet auf Anfrage unserer Redaktion aber, dass die Arbeiten wie geplant angelaufen seien. Auch für die teilweise sehr niedrige Besetzung der Baustelle gibt es eine Erklärung.