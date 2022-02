Königsbrunn

vor 5 Min.

Darum ist die Linie-3-Haltestelle "Guldenstraße" nicht ganz barrierefrei

Braucht es diese Treppen an der Haltestelle Guldenstraße? Der Bahnsteig in Richtung Augsburg ist nur aus Richtung Norden barrierefrei.

Plus Die Haltestelle der Linie 3 an der Guldenstraße wird von vielen Besuchern der Einkaufsmärkte genutzt. Doch warum wurden an einen Bahnsteig Treppen gebaut?

Von Adrian Bauer

In die Konzeption der Verlängerung der Straßenbahn-Linie 3 von Augsburg nach Königsbrunn ist viel Geld, Schweiß und Hirnschmalz investiert worden. Auch in die Barrierefreiheit wurde einiges investiert, gerade für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sollte die Tram eine leichtere Benutzung garantieren. Umso mehr hat sich ein Leser gewundert, dass an der Haltestelle Guldenstraße Treppen eingebaut wurden. Darum hat er sich auf den Leseraufruf unserer Redaktion gemeldet, in dem wir um Reaktionen zur Linie 3 gebeten haben. Wir haben seine Anfrage an die Stadtwerke Augsburg weitergegeben und eine Antwort bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen