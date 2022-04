Integrationsreferentin erklärt: Wie sich das Café Mosaik der Ukraine widmet

Im Café Mosaik in Königsbrunn geht es im April um die Ukraine. Neben Beiträgen zur Kultur des Landes gibt es auch die Möglichkeit, den Menschen dort zu helfen.

Das Café Mosaik widmet diesen Monat der Ukraine. Was wollen Sie dabei zeigen?



Andrea Collisi: Es soll nicht um die aktuellen Geschehnisse dort gehen, sondern darum, die Kultur, Musik und die schönen Landschaften dort zeigen. Wir werden einen Film an unserer Multimediawand zeigen, ukrainische Musik spielen und Spezialitäten wie Wareniki, die typischen Teigtaschen, zum Probieren bereitstellen.

Richtet sich das Angebot an ukrainische Geflüchtete?



Collisi: Wir möchten mit dem Café alle Menschen in Königsbrunn ansprechen und hoffen, dass auch viele Deutsche vorbeischauen und auch Menschen, die schon im ersten Monat bei uns waren. Unser Café soll eine Kontaktmöglichkeit sein und steht generell jedem offen.

Andrea Collisi

In diesem Monat gibt es auch einen Spendenaufruf?



Collisi: Ja, wir möchten mit verschiedenen Aktionen Geld sammeln. Das werden wir dann dem Deutschen Roten Kreuz spenden, das vor Ort in der Ukraine hilft. Das Benefizcafé läuft in den nächsten vier Wochen immer donnerstags von 16 bis 19 Uhr und am Gründonnerstag von 15 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus.

Zur Person: Andrea Collisi sitzt für die SPD im Stadtrat, ist Referentin für Integration und Inklusion und organisiert gemeinsam mit Ramona Markmiller, der Leiterin des Mehrgenerationenhauses, das Café Mosaik.