Das Cineplex-Kino in Königsbrunn wird umgebaut

Das Cineplex in Königsbrunn wird renoviert und ist deswegen bis voraussichtlich Mitte März geschlossen. Worauf sich Besucher im neu gestalteten Kino freuen können.

Kinofreunde müssen in Königsbrunn eine kleine Filmpause einlegen. Ab Montag, 27. Februar, wird das Cineplex bis voraussichtlich Mitte März für umfangreiche Renovierungsarbeiten geschlossen, teilt Kinobetreiber Alexander Rusch mit.

Das Cineplex bekommt in dieser Zeit ein weiteres Upgrade. Die Kinogäste dürfen sich auf einen neuen Anstrich mit einer kompletten Umstrukturierung des Foyers freuen. Neben einer vollständigen Erneuerung der Theke, die L-förmig gestaltet wird, gehört auch der Austausch der Kinositze in den Filmsälen dazu. Nachdem während der Pandemie schon Sofas und Liegesessel in den Premiumbereich integriert wurden, erfolgt nun im Rahmen des Umbaus auch Schritt für Schritt die restliche Bestuhlung.

"Wir haben versucht, die Zeitspanne der Schließung so gering wie möglich zu halten", sagt Rusch. Nachdem in den vergangenen 25 Jahren aber nie wirklich etwas Großes gemacht wurde, würde man um eine Schließung nicht umher kommen. Die Zeit werde intensiv genutzt, beispielsweise um zu streichen und den alten Boden mit großformatigen Fliesen zu ersetzen. "Es wird alles moderner aussehen, aber trotzdem gemütlich. An den Wänden gibt es dann neutrale Beige- und Cremetöne statt wie bisher Lila, Rot und Blau."

Kinosäle werden mit modernen Laserprojektoren ausgestattet

Die Damentoiletten werden ebenfalls renoviert. Statt analogen Plakaten stelle man außerdem auf sogenannte Videowalls mit randlosen Displays um. Als Höhepunkt werde das Kino zusätzlich mit 4K-Laserprojektoren der neuesten Generation ausgestattet für ein noch klareres und gestochen scharfes Bild, verspricht der Betreiber. Diese würden auch 40 Prozent weniger Strom verbrauchen als die bisherigen. Das alles solle dafür sorgen, dass der Kinobesuch im Cineplex Königsbrunn nicht nur optisch aufgewertet wird, sondern auch das Kinoerlebnis optimiert wird.

Nach der Wiedereröffnung werden etwa bis Jahresende weitere kleinere Maßnahmen anstehen, zum Beispiel eine neue Saalbeleuchtung mit Ambilight. Außerdem werde bei der Essens- und Getränkeausgabe komplett auf Mehrweg umgestellt, bisher gibt es diese Möglichkeit bereits auf Nachfrage. "In Pilotprojekten werden auch Abholautomaten für Süßwaren, ähnlich denen bei McDonald´s, getestet", sagt Rusch. Dort könnten die Gäste Süßwaren und Getränke dann selbst holen und gleich bezahlen. "Wir hatten während Corona bei den Tickets eine Online-Kaufquote von 80 Prozent, aktuell liegt sie zwar etwa bei rund 60 Prozent, sie wird aber wieder steigen", glaubt Rusch. Deshalb müsse auch bei der Selbstbedienung nachgebessert werden.

Kinobesuch wird nach Renovierung nicht teurer

Eine große Hilfe bei der Finanzierung der Umbaumaßnahmen waren die Förderungen, die die Kinogruppe Rusch erhielt. "Vergangenes Jahr wurde da noch in Corona-Maßnahmen und Corona-Nichtmaßnahmen unterteilt. Jetzt können wir vor allem auch technisch nachbessern." Auf lange Sicht sei außerdem der Einbau von energieeffizienteren Lüftungsanlagen geplant. Nochmal geschlossen werden soll der Kinobetrieb aber nicht.

Und es gibt eine weitere positive Nachricht für die Kinogäste: "Im Zuge der Renovierung heben wir die Ticketpreise nicht an. Nur beim Eis müssen wir aufschlagen", verspricht der Betreiber. Alle Besucherinnen und Besucher können sich nach der umfangreichen Renovierung außerdem auf eine feierliche Neueröffnung und auf Rabattaktionen freuen. "Das 25-jährige Jubiläum, das wir eigentlich vergangenes Jahr hatten, wird dann nachgeholt."