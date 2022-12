Das "Ensemble 12" zeigt in Königsbrunn sängerische Vielschichtigkeit

100 Besucher sahen beim Konzert des Kammerchors "Ensemble 12" eine vielseitige Reise durch die Vorweihnachtszeit. Dabei kam der Chor ohne die bekannten Lieder aus.

Noch ein Adventskonzert mit Chor und Orgel: „Braucht’s des no?“ Hundert begeisterte Zuhörer waren am Sonntag in der bitterkalten Kirche „Maria unterm Kreuz“ in Königsbrunn der Meinung: „Des braucht’s unbedingt!“ Denn der Kammerchor „Ensemble12“, unter seinem Leiter Professor Alfons Brandl, brachte seine Zuhörer zum Staunen und zum Schwärmen. Dabei bot der Chor gerade nicht die sattsam bekannten Melodien der Vorweihnachtszeit.

Kammerchor Ensemble 12 tritt in Königsbrunn auf

Inhaltlich gliederte sich das Programm in vier Blöcke: Licht – Hirten – Maria – Mysterium. Jeder Abschnitt spannte einen Bogen von der Renaissance (Prätorius, Eccard, Vittoria) bis zur Moderne (Kaminski, Poulenc, Busto, Wawer) verbunden durch drei Kompositionen von Johannes Brahms. Getrennt wurden die Chorblöcke durch Orgelmusik von M. Praetorius und J.P. Sweelink. Christoph R. Gollinger spielte fein ziseliert und virtuos. Damit bot er eine passende Ergänzung zum Chorklang.

Die Zuhörer erlebten einen Chor, der scheinbar mühelos stilistische Gegensätze überwand. Weder vielstimmige Sphärenklänge, hoch und leise, noch wuchtig satte Passagen konnten die hohe Kultiviertheit des Chorklanges ins Wanken bringen. Das Publikum dankte mit begeistertem Applaus, worauf als Zugabe noch das berühmte "Lux aurumque "von Eric Withacre erklang. (AZ)