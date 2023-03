Das Ferienprogramm in Königsbrunn soll günstiger werden

Stadträte ärgerten sich über manche hohen Kursgebühren im Königsbrunner Ferienprogramm. Jetzt hat der Hauptausschuss neue Richtlinien verabschiedet.

Vereine und gewerbliche Anbieter, die mit Angeboten im Ferienprogramm der Stadt vertreten sein wollen, müssen dabei ab sofort klarere Vorgaben des Kulturbüros berücksichtigen. Einstimmig beschloss der Hauptausschuss des Stadtrats am Dienstagabend vom Kulturbüro ausgearbeitete neue „Informationen und Richtlinien für Anbieter des Königsbrunner Ferienprogramms“. Der Anstoß dazu war aus der CSU-Fraktion gekommen. „Das Ferienprogramm soll weder eine Werbeplattform noch ein Buchungsportal für Event-Unternehmen sein“, argumentiert der Antrag. „Die soziale Komponente hat Priorität.“

Die hatte im Dezember in einem Schreiben moniert, man habe beim Ferienprogramm 2022 eine Tendenz beobachtet, „die dem Geist des Ferienprogramms aus den Anfangstagen widerspricht“. In den ersten Jahren, so die CSU, waren Angebote generell zum Selbstkostenpreis oder mit den Kosten für bereitgestelltes Material eingestellt. Inzwischen seien aber einige Aktivitäten des Ferienprogramms für manche Familien nicht mehr erschwinglich. Die Fraktion beantragte, künftig sollten Veranstaltungen entweder kostenlos oder zum Selbstkostenpreis angeboten werden.

Stadt Königsbrunn hat sich Änderung der Vorgaben nicht leicht gemacht

Der Antrag gab den Anstoß, sich im Kulturbüro gründlich mit Anbietern, Angeboten und Kosten auseinanderzusetzen. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, betonte Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek. Der genaue Blick habe aber gezeigt: Die Unterscheidung zwischen ehrenamtlichen und kommerziellen Anbietern ist schwierig: „Auch manche Vereine und Ehrenamtliche machen Angebote, um Einnahmen zu generieren.“

Eine Auswertung der Angebote von 2017 bis 2022 habe ergeben: Die Zahl der kommerziellen Anbieter ist von 25 auf 18 zurückgegangen, die der nicht-kommerziellen allerdings von 53 auf 34. Hier habe sich die Corona-Pandemie deutlich ausgewirkt. Beim Blick auf die Gebühren habe sich gezeigt: Sie lagen meist auf niedrigerem oder gleichem Niveau wie außerhalb des Ferienprogramms. Einige kommerzielle Anbieter hätten sie für das Ferienprogramm allerdings deutlich erhöht. So wurde eine Art Auffrischungskurs für Lernstoff um 20 Prozent teurer angeboten, ein „Erlebnisklettern“ gar um fast 50 Prozent.

Kurse müssen im Königsbrunner Ferienprogramm günstiger sein als regulär

Um das künftig zu verhindern, schlug sie deshalb unter anderem folgende Richtlinien vor: Teilnahmegebühren sind künftig „so günstig wie möglich anzusetzen“. Gewerbliche Veranstalter oder Vereine mit regelmäßig stattfindenden Kursen dürfen beim Ferienprogramm maximal 70 Prozent von der regulären Kursgebühr ansetzen. Abweichungen seien mit dem Kulturbüro abzuklären. Material- und Zusatzkosten müssen in der Teilnahmegebühr enthalten sein. Für das Ferienprogramm müssen eigene Kurse angeboten werden, Veranstalter dürfen es nicht benutzen, um sonstige Kurse aufzufüllen.

Bürgermeister Franz Feigl unterstrich, dass die Verabschiedung einer Richtlinie dem Kulturbüro die Freiheit lasse, im Einzelfall zu entscheiden. Rebecca Ribarek stellte fest, dass es ihr auch wichtig war, bewährte Anbieter nicht zu verschrecken. Von den Fraktionen kam überwiegend Zustimmung zu den neuen Richtlinien und auch zum Aspekt, dass sie dem Kulturbüro die Freiheit zu Einzelentscheidungen lassen. Nur Alwin Jung (Grüne) hielt sie „für etwas übertrieben. Wir klagen über Vorschriften und bauen jetzt welche auf.“

Richtlinien gelten in Königsbrunn schon im Sommer 2023

Nicolai Abt (SPD) wollte wissen, wie konsequent der Punkt „Polizeiliches Führungszeugnis“ gehandhabt werde? Die Richtlinien verlangen eines pro Anbieter. „Verschrecken wir damit nicht ehrenamtliche Anbieter?“ Dies sei verpflichtend, sagte Ribarek. Sie verwies auf den kurzen Dienstweg zum Ordnungsamt, auf dem hier Fragen abgeklärt werden können. Alwin Jung sah zumindest für seine Partei Probleme. Bei den Angeboten der Grünen werde oft kurzfristig entschieden, wer als Betreuer bei den Veranstaltungen für das Ferienprogramm mitmache. Letztlich billigte der Hauptausschuss einstimmig die Richtlinien, die ab sofort für die Vorbereitung des kommenden Ferienprogramms gelten.