Das Happy Weekend in Königsbrunn wird ausgelassen und ohne Maske gefeiert

Plus Beste Stimmung auf der Bühne und im Zuschauerraum: Beim Happy Weekend des EHC Königsbrunn wird ausgelassen gefeiert. Corona-Masken sind kaum zu sehen.

"Happy Weekend" hatte der EHC Königsbrunn als Motto für die zweitägige Veranstaltung am Wochenende mit Weinabend und Schlagernacht in der Eisarena ausgegeben. Und "happy" waren sie alle: Veranstalter, Gäste, Interpreten. Die erste Großveranstaltung ohne Corona-Regeln entwickelte sich zu einem Freudenfest, bei dem die Erleichterung über die wiedergewonnene Freiheit ohne Zugangsregeln und Maskenpflicht unbeschwert gefeiert wurde.