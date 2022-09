Das erwartet Königsbrunn beim Boogie Woogie World Cup

Es ist das erste internationale Turnier des TSC Dancepoint Königsbrunn: Beim Boogie Woogie World Cup wird hochklassiger Tanzsport zu sehen sein.

Am kommenden Samstag wird es in der Sporthalle am Gymnasium Königsbrunn beim Boogie Woogie World Cup schnelle Beine und heiße Musik zu sehen und zu hören geben. Zum ersten Mal in seiner 26-jährigen Geschichte richtet der TSC Dancepoint Königsbrunn ein internationales Turnier aus.

Ab 12 Uhr wird in der Sporthalle am Königsbrunner Gymnasium hochklassiger Tanzsport zu sehen sein. Insgesamt werden 50 Paare aus zehn Ländern erwartet. Gestartet wird in vier verschiedenen Klassen. Organisator Christian Adler freut sich besonders, dass es während der Veranstaltung für die Besucher auch Gelegenheit geben wird, selbst auf dem Parkett zu tanzen.

TSC Dancepoint Königsbrunn hat viel Erfahrung

Obwohl es das erste internationale Turnier ist, das der Königsbrunner Tanzclub ausrichtet, gibt es dort viel Erfahrung. Denn schon seit einigen Jahren bringt der TSC Dancepoint international erfolgreiche Tanzpaare in unterschiedlichen Altersstufen und Tanzstilen hervor. Auch hat der Verein schon die Bayerischen Meisterschaften ausgerichtet. Zudem erfreut sich der normalerweise jährlich stattfindende Galaball großer Beliebtheit. Zuletzt wurde ein besonderer Abend zelebriert. Bei der Jubiläumsgala zum 25-jährigen Bestehen war im vereinseigenen Tanzsaal das Siegerpaar der aktuellen "Let's Dance"-Staffel Kathrin Menzinger und René Casselly zu Gast, die mit zwei perfekten Tanzeinlagen das fachkundige Königsbrunner Publikum verzauberten.

Karten für den Boogie Woogie World Cup sind noch erhältlich an der Tageskasse oder über die Homepage des Vereins TSC Dancepoint. Die Karten kosten je nach Kategorie zwischen 28 und 34 Euro. Am Sonntag ab 9 Uhr gibt es zudem drei verschiedene Tanz-Workshops. Internationale Profitänzer werden dann Kurse von jeweils 90 Minuten Dauer anbieten. Der reguläre Preis beträgt 49 Euro. Für Besucher des World Cups wird aber eine Ermäßigung angeboten.

