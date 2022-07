Das Kammerorchester Königsbrunn macht einen Schulhof zum Tanzpalast

Plus Mit einer musikalischen Zeitreise beglückt das Königsbrunner Kammerorchester sein Publikum. Die Noten der alten Werke hatte der Dirigent vor der Mülltonne gerettet.

Charleston, Schnellpolka, Tango, Rumba waren einige der Modetänze der 20er- bis 40er-Jahre. Die Tanzmusik von damals präsentierte das Königsbrunner Kammerorchester zusammen mit der Gruppe Café Arrabiata in seinem diesjährigen Freiluftkonzert mit dem Titel The Golden Twenties.