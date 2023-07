Königsbrunn

17:43 Uhr

Das Königsbrunner Kammerorchestert feiert Geburtstag

Plus „Happy Birthday KKO“ lautete das Motto in der Turnhalle der Römerallee.

Von Sabine Hämmer Artikel anhören Shape

Keine laue Sommernacht im Freien – dennoch ein hochklassiges Konzert in der stimmungsvoll beleuchteten Turnhalle - genossen zahlreiche Liebhaber klassischer Musik am Samstagabend in der Schule an der Römerallee mit dem Königsbrunner Kammerorchester (KKO). Mit der Geburtstagsedition „Happy Birthday KKO“ feierte das junge Orchester, unter der Leitung von Kulturpreisträger Christoph Teichner, sein zehnjähriges Bestehen. In den vergangenen Jahren wurden mehr als 200 Kompositionen aufgeführt, viele davon als Erstaufführungen. Einige daraus kamen, neben neuen Werken, in bester Erinnerung an die vergangenen, erfolgreichen Konzerte, abermals zur Aufführung.

Premiere war im Februar 2013

Markus Memminger, Hornist und Vorsitzender des Vereins Königsbrunner Kammerorchester, begrüßte neben Bürgermeister Franz Feigl, diversen Stadträten auch den Leiter der Sing- und Musikschule Robert Weisser, mit dem das Kammerorchester eng zusammenarbeitet. Anschließend erinnerte er an die Geburtsstunde und diverse Auftritte des KKO, das seine Premiere am 27. Februar 2013 mit 180 Gästen im damaligen Martin-Luther-Haus feierte. „Ein neuer Stern am Musikhimmel der Stadt“, lautete seinerzeit die Überschrift zum Pressetext, so Memminger. Neben dem traditionellen Dreikönigskonzert 2019, das unter dem Motto „Mozarts Opernwelt“ stand, absolvierte das KKO zahlreiche erfolgreiche Auftritte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen