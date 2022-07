Königsbrunn

12:30 Uhr

Das Königsbrunner Stadion wird wieder zum Freiluft-Kino

Unter freiem Himmel können die Königsbrunner und ihre Gäste auch in diesem Jahr Filme ansehen.

Neun Kinofilme in elf Tagen gibt es ab Mittwoch im Sommerkino in Königsbrunn zu sehen. In diesem Jahr wurde die Spielzeit verlängert, um mehr Vielfalt zu bieten.

Von Adrian Bauer

Das Hans-Wenninger-Stadion in Königsbrunn wird ab Mittwoch, 27. Juli, wieder zum Freiluft-Filmtheater. Das Kulturbüro der Stadt und das Cineplex-Kino haben ihre Zusammenarbeit verlängert: Nun werden beim Kinosommer an elf statt sieben Tagen Filme aus den verschiedensten Genres gezeigt. Vom 27. Juli bis 7. August gibt es nun Filmgenuss unter freiem Himmel mit einer Pause am Sonntag, 31. Juli. Die längere Spielzeit habe mehrere Gründe, sagt Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek. Zum einen lohnt sich damit der kostenintensive Aufbau für die Cineplex-Gruppe mehr. Wie schon im Vorjahr kommt wieder die zwölfmal 18 Meter große aufblasbare Leinwand zum Einsatz. Zum anderen können so neben den großen Publikumsmagneten auch etwas anspruchsvollere Filme gezeigt werden. Neuer Eberhofer-Krimi läuft dreimal beim Sommerkino Königsbrunn Als echter Renner haben sich in den vergangenen Jahren die Eberhofer-Krimis erwiesen. Daher wird die neue Folge der Krimi-Reihe "Guglhupfgeschwader" auch an drei Abenden gezeigt. Neben Action-Knüllern wie "Top Gun - Maverick" oder dem Familien-Spektakel "Minions - Die Suche nach dem Mini-Boss" stehen auch Streifen, wie das Oscar-nominierte Drama "Belfast" oder die französische Liebeskomödie "Schmetterlinge im Ohr" auf dem Programm. Die Besucher können sich wie üblich auf Liegestühlen oder der Stadiontribüne niederlassen oder ihre eigene Picknickdecke mitbringen. Neu ist ein barrierefreies Angebot für Gehörlose: Über eine App können sie sich die Untertitel auf ihrem Smartphone anzeigen lassen. Tickets gibt es an der Abendkasse oder online unter www.cineplex.de. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, die Filme beginnen mit Einbruch der Dunkelheit. Bei Regen steht den Besuchern die überdachte Tribüne zur Verfügung. Reihe "MovieClassix" wird umgestaltet Eine weitere Neuerung für Filmfreunde kündigten Ribarek und Mitarbeiterin Nadja Rathgeber für den Herbst an: Die beliebte Reihe MovieClassix wird deutlich umgestaltet. Bisher konnten Filmfans unter mehreren Streifen wählen, und der Film mit den meisten Stimmen wurde gezeigt. Wegen Veränderungen bei den Verleihern können die Kinobetreiber dieses Vorgehen aber nicht mehr stemmen: Die Beschaffung eines Films für einen Abend ist mittlerweile enorm aufwendig. Daher wird die Reihe nun in ein "Kulturkino" umgewandelt. Dabei wählen Kinobetreiber und Kulturbüro gemeinsam einen Film aus, der dann weiterhin zu den gewohnt günstigen Preisen gezeigt wird. Auch eine Ticketverlosung soll es weiterhin geben. Das Programm beim Königsbrunner Kinosommer: 27. Juli: Monsieur Claude und das große Fest

28. Juli: Top Gun - Maverick

29. Juli: Elvis

30. Juli: Guglhupfgeschwader (auch 4. und 7. August)

1. August: Belfast

2. August: Wunderschön

3. August: Schmetterlinge im Ohr

5. August: Liebesdings

6. August: Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss

