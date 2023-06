Das Königsbrunner Volksfest, die Gautsch, ist eröffnet

Die Gautsch ist eröffnet, das heißt: Bis Sonntag, 2. Juli, wird gefeiert.

"O´zapft is´": Der Startschuss für die diesjährige Gautsch ist gefallen. Am Freitagabend eröffnete Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl mit dem Anstich des ersten Bierfasses das Volksfest.

Nach zwei Jahren der "Biergartengautsch" und einer "Gautsch to go" kann die Gautsch heuer wieder in vollem Umfang auf dem Gelände in der St.-Johannes-Straße stattfinden. Bis Sonntag, 2. Juli, sind Volksfestplatz und Festzelt geöffnet.

Ein Jubliäum gibt's zur Gautsch obendrauf

Als Festwirt konnte die Stadt den Scherstettener Caterer Kurt Paiser gewinnen. Zum Auftaktwochenende gibt es gleich ein großes Jubiläum: Die Königsbrunner Feuerwehr feiert 150-jähriges Bestehen. Dazu gibt es am Samstag, 24. Juni, ab 14 Uhr ein Oldtimer-Treffen, am Sonntag, 25. Juni, startet um 14 Uhr der Festumzug. Foto: Elmar Knöchel

Lesen Sie dazu auch