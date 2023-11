Das kulturelle Jahr in Königsbrunn neigt sich dem Ende zu

Plus Die meisten Entwicklungen bei der städtischen Kultur können sich sehen lassen, wie eine neue App oder der Umzug der Volkshochschule. Nicht alles war positiv.

Viel Lob gab es für die Königsbrunner Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek kürzlich von den Räten im Hauptausschuss in Königsbrunn. Sie ließ die Arbeit des Kulturbüros im auslaufenden Jahr Revue passieren und gab zugleich einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen. Eine positive Entwicklung der Verkaufs- und Besucherzahlen traf dabei auf neue Veranstaltungsformate - Ribarek brachte aber auch Probleme auf den Tisch.

Zum Kulturbüro gehören die Stadtbücherei, die Volkshochschule Königsbrunn, die Museen sowie die Durchführung des Ferienprogramms und seit diesem Jahr das Stadtarchiv. Seit zweieinhalb Jahren gehört auch die Betreuung der Städtepartnerschaft mit Rab zum Aufgabengebiet. Zur Arbeit des Kulturbüros kommen aber auch ganz alltägliche Aufgaben wie über Bus- und Straßenbahnzeiten zu informieren. "Wir merken, dass es teils keine stimmigen Busfahrpläne mehr an den Haltestellen gibt. Dann googeln wir den Kunden die Zeiten raus", sagt Ribarek.