Königsbrunn

vor 35 Min.

Das Lärmproblem an der Linie 3 in Königsbrunn hält sich hartnäckig

Plus Die Straßenbahn-Linie 3 ist in Königsbrunn gut gestartet. Nur das Lärmproblem in einem Wohngebiet bekommt man nicht in den Griff. Im April soll sich etwas tun.

Von Adrian Bauer

Die Straßenbahnlinie 3 rollt seit mittlerweile mehr als drei Monaten nach Königsbrunn. Die Stadtwerke Augsburg als Betreiber legen letzte Hand an die Trasse. Offen bleibt allerdings die Frage nach dem Schallschutz für die Anwohner des Abschnitts zwischen den Haltestellen Zentrum und Mindelheimer Straße. Merkwürdig ist besonders, dass nicht alle Bahnen als störend empfunden werden.

