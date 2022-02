Königsbrunn

vor 33 Min.

Das lange Warten auf die Unterführung an der Lechstraße in Königsbrunn

Plus Seit einem tödlichen Unfall setzt sich Werner Hertle für eine sichere Querungsmöglichkeit an der Lechstraße ein. Doch das zähe Ringen um eine Lösung entnervt ihn.

Von Adrian Bauer

Werner Hertle möchte sich nicht mehr ärgern: Seit vielen Jahren setzt er sich für eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer an der Kreuzung Lechstraße/Blumenallee/Benzstraße in Königsbrunn ein. Sein Antrieb ist ein Unfall, bei dem 1998 an der Stelle ein junges Mädchen ums Leben kam. Er möchte verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Doch jetzt überlegt er, aufzugeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen