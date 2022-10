Königsbrunn

11:30 Uhr

Das Mammut-Festival in Königsbrunn darf langsam wachsen

Gutgelaunte Festivalbesucher feierten an zwei Tagen mit den Musikern. Die Organisatoren freuen sich, dass viele Metal-Fans aus der Region das Angebot annehmen.

Plus Das zweite Mammut-Festival ist Geschichte und Organisator Thomas Walk sehr zufrieden. Er sagt, wie das Metal-Festival in Königsbrunn in Zukunft aussehen soll.

Von Adrian Bauer

Die letzten Kisten mit Musik-Equipment sind verstaut, die letzten Putzdienste im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix geleistet: Das Team des Metal-Festivals Mammut um Thomas Walk ist mit der zweiten Auflage seiner zweitägigen Veranstaltung sehr zufrieden. Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer haben mitgewirkt, um die 600 Besucher und 16 Bands bestens zu versorgen und eine runde Veranstaltung zu liefern. Hinter den Kulissen wird schon wieder fleißig für die nächsten Mammut-Festivals geplant - und zwar mehrere Jahre im Voraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

