Das Mammut-Festival in Königsbrunn geht in die zweite Runde

An zwei Tagen kommen in Königsbrunn Metal-Fans auf ihre Kosten. Eine Aktion vor Mammut-Festival im Jugendzentrum Matrix zeigt den besonderen Zusammenhalt der Szene.

Auf geht‘s in die zweite Runde – mit 16 Bands an zwei Tagen geht das große "Mammut Metal-Festival" im Königsbrunner Matrix nach einer ausverkauften Erstauflage im April 2022 erneut an den Start. Am Freitag und Samstag, 21./22. Oktober, stehen auf der großen professionellen Bühne im Jugendzentrum Matrix sowohl internationale Headliner, nationale Größen als auch regionale Newcomer. Die Bands bedienen alle Metal-Genres.

Hinter dem Mammut-Festival steht ein 100-köpfiges ehrenamtliches Team, das das komplette Festival konzeptioniert, organisiert und ausführt. Eventmanager Thomas Walk ist es gelungen, eine kreative und kommunikative Metal-Szene um sich zu scharen, die inzwischen über die bayerischen Grenzen hinaus bekannt ist. Hinter den oft düster, wild und hart wirkenden Metal-Fans verbergen sich nämlich freundliche und kommunikative Musikfans, die Gemeinschaft leben. So bietet das Mammut-Festival neben Musik auch Raum und Zeit zum Austausch und gemeinsamen Feiern, sowie direkten Kontakt zwischen Musikern und Gästen.

Fans spenden Geld für Tickets zum Mammut-Festival in Königsbrunn

Festivalleiter Walk hat sich für die zweite Ausgabe zwei Neuerungen ausgedacht: Schnuppertickets und großartige Solidarität durch seinen Facebook-Post. Für das Festival bietet er kostenfreie Schnuppertickets für interessierte Königsbrunnerinnen und Königsbrunner an, um unter anderem auch mit Anwohnern ins Gespräch zu kommen, ihnen die Matrix-Türen zu öffnen. Erste Anfragen kamen bereits.

Die zweite Neuerung hat mit der aktuellen Lage zu tun. In einem Gespräch erzählte ihm ein Metal-Fan, dass er sich zurzeit die Festival-Karte nicht leisten kann. Er muss sparen, wo es nur geht. Walk schenkte ihm eine Eintrittskarte und erzählte darüber in einem Facebook-Post. Dafür bekam er nicht nur 800 Likes, sondern auch viele weitere Geldspenden. Die inzwischen rund 500 Euro sollen in Freikarten sowie Getränke- und Essensgutscheine umgewandelt und an die Richtigen weitergegeben werden, verspricht Walk: "Ich bin überwältigt und sehr glücklich über diese großartige Solidarität", erzählt er freudestrahlend.

Zwei-Tages-Ticket für das Mammut-Festival kostet 33 Euro

Noch günstigere Tickets anzubieten, kommt dagegen nicht infrage. Denn 33 Euro für ein Zwei-Tages-Ticket sind bereits ein günstiger Preis, wenn man bedenkt, dass auch Gagen der Bands, Hotel, Catering, Technik und Security bezahlt werden müssen. Auch Besuchern mit Handicap steht einem Festivalbesuch in der komplett barrierefreien Matrix nichts im Wege. Los geht es am Freitag, 21. Oktober, ab 17 Uhr. Am Samstag, 22. Oktober, sind die Türen ab 11 Uhr geöffnet. Ende an beiden Tagen ist jeweils um 24 Uhr.

Das 2-Tages-Festivalticket (Freitag und Samstag) kostet 33 Euro, ermäßigt 22 Euro, das 1-Tages-Ticket für Freitag 18 Euro und das 1-Tages-Ticket für Samstag 22 Euro. Tickets gibt es unter: www.mammut-festival.de oder an der Abendkasse.

Zeitplan: Das ist auf dem Mammut-Festival in Königsbrunn geboten

Freitag, 21. Oktober 2022:

17 Uhr Einlass

18 Uhr Pursued

19 Uhr May The Tempest

20 Uhr Metopia

21 Uhr Consvmer

22 Uhr Innersphere

23 Uhr Stallion

Samstag, 22. Oktober 2022: