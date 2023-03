Das Mammut-Festival rockt wieder Königsbrunn

Das Mammut-Festival wird an zwei Tagen wieder Hunderte Metalfans ins Matrix in Königsbrunn locken. Das ehrenamtliche Organisationsteam ist vorbereitet.

Es wird wieder laut in Königsbrunns Jugendzentrum Matrix: Das Mammut-Festival geht am 24. und 25. März in die dritte Runde. An Bord sind wieder 16 Metalbands, die auf der Bühne ihr Können zum Besten geben und dem Publikum ordentlich einheizen werden.

Wie bereits die beiden vorangegangenen Ausgaben gezeigt haben, lebt das Mammut-Festival von einem sorgfältig ausgewählten Line-Up, das verschiedene Metal-Genres umfasst und dabei neben internationalen Größen ein besonderes Augenmerk auf die regionalen Bands richtet. Die Matrix besticht als Veranstaltungsort im Zentrum von Königsbrunn mit kostenlosen Parkplätzen, Straßenbahnanbindung nach Augsburg, einer komfortablen Infrastruktur, Barrierefreiheit und einer modern ausgestatteten Bühne.

100 Ehrenamtler organisieren das Festival in Königsbrunn

Herzstück des Festivals ist die ehrenamtliche Crew mit inzwischen über 100 Mitgliedern, die das Event gemeinsam organisieren und durchführen. Ob Technik, Bar, Einlass oder Garderobe: Überall begegnen die Besucher begeisterten Metalfans, für die das Mammut die Krönung der zeitintensiven Planung darstellt. Am Merchandising-Stand sind für kleines Geld tolle Festivalsouvenirs wie Shirts, Patches und Plüschmammuts, aber auch die neuesten Alben der auftretenden Bands erhältlich. Einlass ist am Freitag, 24. März, um 17 Uhr. Am Samstag, 25. März, beginnt der Festivaltag bereits um 11 Uhr mit einem gemeinsamen Weißwurst-Frühstück.

Line-Up Freitag: Rotting Empire, Arise, Sweeping Death, Devoured Elysium, Heruin, Traitor. Line-Up Samstag: Anga, Sacrifice in Fire, Battlecreek, Scherbentanz, Impvlse, Maahes, Chordotomy, Things That Need To Be Fixed, Credic, The Butcher Sisters.