Königsbrunn

vor 51 Min.

Das Naturmuseum Königsbrunn glänzt mit digitalem Lech-Modell und Fossilien

Plus Gleich zwei Neuerungen konnte Günther Groß im Naturmuseum Königsbrunn präsentieren. Neben ganz alten Stücken gibt es neu, digitale Erzählungen zu entdecken.

Von Elmar Knöchel

"Günther Groß hat es wieder einmal geschafft, mehr Platz für das Naturmuseum zu bekommen" – so schilderte Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl die Hintergrundgespräche zur Erweiterung der Ausstellung. Denn obwohl der Platz für das Museum mit dem Umzug in das ehemalige Thermengebäude nahezu verdoppelt worden sei, würde er bereits nicht mehr ausreichen. So sei jetzt, durch die Präsentation der Fossiliensammlung, sogar schon der Eingangsbereich zur eigentlichen Präsentation genutzt worden.

