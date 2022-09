Königsbrunn

Das neue Zentrum wird sichtbar - und die Baustelle wächst weiter

Plus Der Umbau der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn geht voran. Am Südende liegen die ersten Steine. Jetzt beginnen die Arbeiten am zweiten Abschnitt.

Von Adrian Bauer

Auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße ist seit dieser Woche das zweite Baufeld eröffnet. Die Baustelle erstreckt sich damit von der Einmündung der Gartenstraße bis zur Einmündung der Heimgartenstraße. Die Stadtverwaltung hat darauf geachtet, dass möglichst viele Wegeverbindungen nutzbar sind. Die Zufahrt zum Norma-Markt bleibt ebenso offen, wie die Gehsteige zu den Geschäften. An der Einmündung der Gartenstraße liegen bereits die ersten Pflastersteine. Allerdings sind diese noch unter einem Vlies versteckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

