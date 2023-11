Königsbrunn

17:30 Uhr

Das Passivhaus - die Zukunft des Bauens? Einblicke in Königsbrunn

Plus Um das "Passivhaus" ging es in Königsbrunn. Alfred Rauhut hat sein Heim interessierten Besuchern geöffnet. Was ihn von den Qualitäten des Konzepts überzeugt.

Von Elmar Knöchel

"Der Unterschied zwischen einem KfW 40- und einem Passivhaus ist heutzutage gar nicht mehr so groß," erklärt Alfred Rauhut, der sein Passivhaus bereits 2008 fertiggestellt hat. Die Idee des Passivhauses ist nicht neu. Häuser, die alle Anforderungen erfüllen, werden schon seit Jahren gebaut. In Zeiten steigender Energiepreise wird dieser Haustyp jedoch interessanter. Doch die steigenden Baukosten halten den Anteil der Passivhäuser, gemessen an der Zahl der gesamten Neubauten, relativ gering. Momentaner Energieeffizienzstandard ist in der Regel das KfW-55-Haus. Die Zahl sagt aus, dass der Primärenergiebedarf 55 kWh pro Quadratmeter und Jahr nicht übersteigen darf. Beim Bau gibt es Förderungen. Das Passivhaus geht noch einige Schritte weiter.

Der bessere KfW-40-Standard, der eigentlich bis 2025 eingeführt werden sollte, verringert den Bedarf auf 40 kWh. Beim Passivhaus liegt der jährliche Energieverbrauch bei maximal 15 kWh. Das entspricht dem Energiegehalt von etwa 1,5 Litern Heizöl.

