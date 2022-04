Königsbrunn

vor 35 Min.

Das Permakultur-Projekt in Königsbrunn geht nun doch weiter

Der Europaplatz in Königsbrunn soll umgestaltet werden. Bis es so weit ist, soll der Permakultur-Garten dort weiter bepflanzt werden.

Plus Die Permakultur in Königsbrunn soll nicht verschwinden. Projektgründerin Sunyela Roider möchte die Stadtgärten weiterbetreiben und sucht Unterstützer.

Von Adrian Bauer

Sunyela Roider ist gesundheitlich angeschlagen, von ihrem Herzensprojekt will sie sich aber nicht so einfach verabschieden. Die Permakulturgärten im Zentrum Königsbrunns sollen auch in diesem Jahr wieder bestellt werden. Dazu will sie nach Kräften ihren Beitrag leisten, braucht aber deutlich mehr Unterstützung als in früheren Jahren.

