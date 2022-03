Das plant die Stadt Königsbrunn mit ihren Spielplätzen

Die Stadt Königsbrunn steckt viel Geld in die Erneuerung von Spielplätzen. Zuletzt wurde an einem Anziehungspunkt gearbeitet, das Großprojekt steht noch aus.

Das schöne Wetter der vergangenen Tage hat für volle Spielplätze im Königsbrunner Stadtgebiet gesorgt. An einem Anziehungspunkt standen neben den Klettergerüsten aber auch Baumaschinen. Am Wasserspielplatz in der Mindelheimer Straße seien die Matschtische erneuert und Teile der Wasserläufe neu gelegt worden, berichtet die Stadt. Die Holzteile seien teilweise morsch gewesen. Seit Mittwochvormittag sind die Bauzäune wieder abgebaut, und das komplette Areal steht wieder zur Verfügung. Leider spielt nun das Wetter nicht mit.

Die Stadt Königsbrunn investiert jedes Jahr viel Geld in die Runderneuerung eines Spielplatzes. Im vergangenen Jahr wurde der Bauernhof-Spielplatz in der Grüntenstraße für insgesamt 95.000 Euro umgestaltet und eingeweiht. In diesem Jahr planen die Verantwortlichen, Tiefbauamtsleiter Jörg Kratzer und Betriebshof-Chefin Stephanie Detke sogar zwei Umbauten: Die Spielplätze in der Robert-Koch- und der Simpertstraße sollen eine Frischzellenkur bekommen. Weil dort weniger zu tun ist, reicht das Jahresbudget für zwei Plätze. Es geht vor allem um Spieltürme, die entweder in die Jahre gekommen sind oder noch fehlen.

Insgesamt gibt es 35 Spielplätze in Königsbrunn

Wann die Baumaßnahmen losgehen, steht derzeit allerdings noch nicht fest. Die Verantwortlichen warten noch auf die Spielgeräte. Einen Liefertermin konnten die beauftragten Firmen noch nicht nennen. Wenn die Materialien da sind, soll es aber baldmöglichst losgehen. Insgesamt hat die Stadt Königsbrunn 35 Spielplätze, die schrittweise erneuert und umgestaltet werden.