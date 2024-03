Das Publikum ist verrückt nach Müller

Plus Kabarettist Michl Müller präsentiert sein neues Programm im evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn.

Kabarettist Michl Müller präsentierte auf Einladung des Kulturvereins KliK im ausverkauften evangelischen Gemeindezentrum sein aktuelles Programm „Verrückt nach Müller“. Mit einer gelungenen Mischung aus Kabarett und Comedy, zusätzlich durch selbst komponierte, schräge Schlager belebt, riss er das Publikum buchstäblich von den Sitzen. Fast drei Stunden lang hüpfte, tanzte der drahtige Künstler, mit dem Markenzeichen der besonderen Mimik und Gestik, über die, mit zwei leuchtenden Multivisions-Tafeln geschmückten Bühne.

Kurz von seinem 52. Geburtstag am 10. März, wusste der Wirbelwind aus Franken die Gäste zu begeistern. Müller ist bestens bekannt als „Dreggsagg“, ein Kultstar beim legendären TV-Spektakel. Er hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem der Top-Stars der fränkischen Fastnacht entwickelt und hat eine eigene Fernsehshow.