Das sagt man beim TSV Königsbrunn zur Diskussion über das Sportzentrum

Die energieintensiven Systeme des Sportzentrums West in Königsbrunn sollen nachgerüstet werden. Beim TSV rennt der Stadtrat damit offene Türen ein.

Plus In der Diskussion um die Probleme des Sportzentrums melden sich die Fußballer des TSV Königsbrunn zu Wort. Sie erklären, wo aus ihrer Sicht die Probleme liegen.

Von Adrian Bauer

Herr Koller, die Fußballer des TSV Königsbrunn haben im Sportpark West Ihre Heimstatt. Nun soll das 2015 eingeweihte Gebäude technisch umgerüstet werden. Wie sieht man beim TSV die Diskussionen im Stadtrat dazu?



Thomas Koller: In der Abteilungsleitung wünschen wir uns zunächst einmal Planungssicherheit. Wir hätten uns gewünscht, dass der Stadtrat angemessene Pauschalbeträge für die Nebenkosten beschließt, mit denen wir kalkulieren können. So schwebt immer das Damoklesschwert von Rückforderungen der Nebenkosten über uns. Dann wünschen wir uns Lösungen, um den Energieverbrauch zu senken. Würde man jetzt nur neue Zähler einbauen und die Kosten der falschen Lüftungsanlage auf uns umlegen, könnten wir als Abteilung uns das nicht leisten. Und ich gehe davon aus, dass das auch den anderen beteiligten Vereinen so geht.

