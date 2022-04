Königsbrunn

06:30 Uhr

Schwert aus dem 10. Jahrhundert bekommt Ehrenplatz in Königsbrunn

Plus Das Schwert aus der Zeit der Lechfeldschlacht hat jetzt offiziell seinen Platz in der Ausstellung in Königsbrunn. Was die Familie des Finders über den Fund weiß.

Von Adrian Bauer

Viele glückliche Gesichter gab es bei der offiziellen Präsentation des historischen Schwerts in Königsbrunn zu sehen: Bürgermeister Franz Feigl und Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek freuen sich über eine herausragende Ergänzung der Dioramen-Ausstellung zur Lechfeldschlacht. Die Familie des Finders ist stolz, dass das über 1000 Jahre alte Fundstück ihres Onkels nun einen würdigen Platz im Infopavillon 955 gefunden hat.

