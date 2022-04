Das sind die Ticket-Gewinner für das Happy Weekend in Königsbrunn

Am 8. April startet in Königsbrunn das Happy Weekend des EHC Königsbrunn. Zehn unserer Leser haben Tickets für den Abend mit Musik und Kabarett gewonnen.

Es darf wieder gefeiert werden: Am 8. April beginnt in der Eisarena Königsbrunn das Happy Weekend des EHC Königsbrunn. Beim Weinabend treten in Königsbrunn die Schlagerstars Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, sowie der bayerische Kabarettist Stefan Otto auf. Wir haben für diesen Abend zehnmal zwei Tickets verlost. Das sind die Gewinner:

Friedegard Keller, Großaitingen

Evelyn Pfand, Langerringen

Eva Franze, Lagerlechfeld

Erwin Bittmann, Königsbrunn

Alexandra Echter, Großaitingen

Heidi Hauke, Bobingen

Renate Lützelberger, Königsbrunn

Maria Ruider, Bobingen

Sandra Florian, Königsbrunn

Christine Gschwender, Königsbrunn

Wir gratulieren und wünschen viel Vergnügen. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit (Ausweis nicht vergessen).



Karten für beide Abende gibt es für 19,90 Euro online auf der Seite des EHC Königsbrunn, aber auch vor Ort in der EHC-Geschäftsstelle Nibelungenstraße 8 in Königsbrunn und unter der Ticket-Hotline 08231/2624. (AZ)