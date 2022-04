Das STAC-Festival in Königsbrunn kommt wieder zurück

Nach der langen Corona-Pause kehrt das STAC-Festival zurück. Musiker aus der Region stehen in Königsbrunn auf der Bühne. Unsere Leser können Tickets gewinnen.

Zwei Tage Musikerlebnis gibt es beim STAC-Festival am Freitag und Samstag, 13./14. Mai, wenn das Jugendzentrum Matrix in Königsbrunn zur Event-Location für Musikfans wird. Nach der Corona-Zwangspause ist das beliebte und weit über Bayerns Grenzen hinaus bekannte STAC-Festival wieder mit frischer Energie und jeder Menge guter Musik zurück.

Auf zwei Bühnen präsentieren sich elf regionale Bands und Songwriter, alte Hasen aber auch Newcomer. Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Von harten Rocksounds, über stimmungsvollen Punk bis hin zu ruhigen Akustikklängen ist ein abwechslungsreiches Konzertprogramm geboten. In der Halle wird mit fünf Formationen pro Abend gerockt.

Musik von regionalen Bands beim Festival in Königsbrunn

Am Freitag, 13. Mai, spielen: VelaXi, Elusive Silence, SumNight 38, The Blices und Clear Blue Sky. Das Programm am Samstag, 14. Mai, bilden MitGift, Button Rouge, Untamed, Impact und Backroom Ethics. Akustikfans dürfen sich auf die Musiker von AERBE freuen, die an beiden Tagen auf der Bühne im Foyer für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

Eine Neuerung gibt es auf Wunsch vieler Besucher: Als das Festival im Reese-Theater in Augsburg stattfand, gab es immer wieder Kritik an der festen Bestuhlung. Im Matrix muss man sich darüber keine Gedanken mehr machen. Platz vor der Bühne und ausreichend Tanzfläche sind vorhanden und lassen die Herzen bewegungsfreudiger Musikfans höherschlagen.

Unsere Leser können Karten für das STAC-Festival gewinnen

Unsere Leser können Karten für das Event gewinnen. Wir verlosen zehnmal zwei Tagestickets. Die Gewinner können sich aussuchen, ob sie am Freitag oder Samstag kommen wollen. Interessierte können bis Montag, 9. Mai, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort STAC-Festival.

Per E-Mail: Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die E-Mail-Adresse gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Per Post: Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort und Ihren Absenderangaben an unsere Zeitung, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Tickets und weitere Infos zum Programm gibt es online unter www.stac-festival.de. Konzert-Tageskarte kostet 6 Euro. Öffnungszeiten an beiden Tagen jeweils von 18.30 bis 24.00 Uhr in der Matrix in Königsbrunn, Alter Postweg 2.