Das STAC-Festival öffnet in Königsbrunn wieder seine Tore

Junge Bands aus der Region bekommen beim STAC-Festival die Chance, sich auf großer Bühne zu zeigen. Am Freitag und Samstag sind zehn Gruppen zu Gast in Königsbrunn.

Das STAC-Festival mit Bands aus der Region hat im Jugendzentrum Matrix in Königsbrunn eine neue Heimat gefunden. Am kommenden Freitag und Samstag, 18. /19. November, werden wieder zehn Bands die Bühne rocken.

Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe im Frühjahr und dem Metal-Festival Mammut vor wenigen Wochen, findet nun das nächste STAC-Festival in Königsbrunn statt. Von harten Rocksounds, über stimmungsvollen Punk bis hin zu Reggae ist ein abwechslungsreiches Konzertprogramm geboten. Neu dabei ist der Musikerverein „KUKI – Musikkultur für Augsburg“. Die Hauptbühne wird zum ersten Mal von KUKI präsentiert, somit kann sich das Publikum auf regionale und qualitativ hochwertige Bands freuen.

Hard Rock aus Augsburg und Fan-Song-Macher der Augsburger Panther

"Full Device" schreiben sich das Image der Rockstars der 70er- und 80er-Jahre selbstbewusst auf die Lederjacken und bringen mit ihrer Show die "gute alte Zeit" zurück auf die Bühne. Zwischen elektronisch computergenerierter Popmusik und zunehmend eigenwillig anmutenden Musikstilen, soll der ehrliche und direkte Hard Rock der Augsburger wie eine verlorene Rarität wirken. Ebenfalls aus Augsburg kommt die Deutsch-Punk/Metal-Formation "Sprachrohr", die zur Fraktion der härteren Klänge in der Augsburger Musik-Szene gehört. Man kennt die Band von lokalen Events und Festivals, dem NonStop-Rock Rekordversuch, ihrem AEV-Fan-Song "Liebe zum Verein" und wegen ihrer markanten, weiß-roten Kriegsbemalung. Und auch wenn der Sound der fünfköpfigen Truppe rau ist: Die Melodien kriegt man nicht mehr aus dem Kopf.

Was andere als Lärm oder Ruhestörung empfinden, ist für "Lärmliebe" die Liebe zur Musik, aus dem was sie fühlen etwas Eigenes zu kreieren. Die Einflüsse aus Punk-Rock und Rap verpackt die Band genau so, dass auch wirklich jeder was davon hat. Somit ist für alle etwas dabei. "The Kraimers" sind eine vierköpfige Alternativ Rock Formation aus dem Augsburger Raum. Ihre Musik liegt irgendwo zwischen Classic Rock, Grunge und Heavy Metal in moderner Umsetzung mit starken Einflüssen von Bands wie Perl Jam, Led Zeppelin und Tenacious D.

Musikbands aus Kempten und Augsburg kommen nach Königsbrunn

Eine starke Frauenstimme, schnelle Gitarren, ein schiebender Bass und treibende Drums zeichnen "Panic Patronum" aus. Ihre Musik lässt sich am besten als Rock mit Einflüssen aus Metal und Punk beschreiben. "Kaligrama" ist ein Rock-Psychedelic-Quartett mit Folk und Progressive-Einflüssen aus Kempten im Allgäu. Ein klassisches Line-up aus Gitarren, Bass und Schlagzeug schafft ein Klangbild aus den 70ern von klassisch bis folkig–wavig. Mit Eigenkompositionen schafft Kaligrama Neues und die Vielseitigkeit der Band ist stets zu hören.

STAC Festival Matrix Königsbrunn Panic Patronum warten mit einer musikalischen Mischung aus Rock, Metal und Punk auf. Foto: Panic Patronum

Die Newcomer von "The Great Chapter" sind auch am Start. Mit ihrem Alternative Rock aus Augsburg werden sie die Zuschauer begeistern. "Who Dem A" ist eine Reggaeband bestehend aus erfahrenen Musikern aus München und Augsburg, die sich aus verschiedenen Bandprojekten zusammengeschlossen haben. Die Songs bestechen durch kritische Texte und tanzbare Rhythmen. Die Girlpunk-Band "Vulvastix" aus Augsburg arbeitet nach dem Motto: Emanzipation mit Option auf Eskalation! Zu guter Letzt präsentieren die fünf Augsburger von "Close to the Bridge" Melodic Rock. Mit ihrem Album „Words from the Waterfront“ wollen sie Begegnungen schaffen mit Songs, die aus dem Bauch kommen und in den Füßen bleiben. (AZ)

Geöffnet ist das Matrix am 18. und 19. November jeweils von 18.30 bis 24 Uhr, die Tageskarte kostet sechs Euro.