Königsbrunn

06:19 Uhr

Das Wochenende gehört den Spiele-Fans in Königsbrunn

Plus "Spiel viel" heißt es jetzt drei Tage lang in der Matrix für große und kleine Freunde des Brettspiels. Was genau geboten ist.

Für die dritte Ausgabe des Brettspiel-Events "Spiel viel" in der Matrix in Königsbrunn dürfen sich Kinder, Jugendliche und Familien diesmal gleich ein ganzes Wochenende rot in den Kalender eintragen: Von Freitag, 29. September bis Sonntag, 1. Oktober, heißt es für Klein und Groß spielen, spielen und nochmals spielen. Die Veranstaltung ist für alle gedacht, die Lust auf Brettspiele haben, egal ob allein, in der Gruppe oder als Familie.

Geplant sind eine bunte Spieleauswahl für alle Altersgruppen und in alle Spielrichtungen. Jeder Winkel in der Matrix wird sich in den drei Tagen in eine Zockerhöhle voller kreativer, spannender, lustiger und rasanter Brettspiele verwandeln. In Kooperation mit Comic Time aus Augsburg und Pasch-Spiele aus Bobingen sowie mit Unterstützung der Königsbrunner Stadtbücherei stehen über 150 Spiele zum Ausprobieren zur Verfügung.

