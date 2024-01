Königsbrunn

06:20 Uhr

Den See in Gedenken an einen verstorbenen Königsbrunner umrunden

Plus Seit 2018 organisierte Manfred Karg die Dreikönigstour, eine 50-Kilometer-Wanderung um den Starnberger See. Im November starb er überraschend mit 56 Jahren.

Seit 2018 zieht die Dreikönigstour Wanderfreunde am Samstag rund um den Dreikönigstag an den Starnberger See. Ultrawanderungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Daran hat ein Königsbrunner einen Anteil. Manfred "Manni" Kager organisierte seit 2018 die 50-Kilometer-Wanderung um den Starnberger See. Was mit 30 Teilnehmenden seinen Ursprung nahm, zog im vergangenen Januar fast 500 Wanderer und Wanderinnen an das südbayerische Gewässer. 2024 steht die Dreikönigstour, die am 6. Januar in Tutzing beginnt, unter anderen Vorzeichen. Kager ist im November überraschend im Alter von 56 Jahren in seinem Haus gestorben. Ein Team seiner engsten Freunde hat sich verpflichtet, die Veranstaltung am Leben zu halten.

Wie kommt man darauf, eine Wanderung, die 50 Kilometer lang ist und bis zu zwölf Stunden dauert, zu organisieren? Susanne Roser, eine gute Freundin des verstorbenen Königsbrunners, sagt über Kager: "Das Extreme, das An-die-Grenzen-gehen, hat ihn schon immer gereizt." Neben der Dreikönigstour initiierte der Bauleiter die Lake Challenge. Teilnehmer legen dabei in einem Jahr mindestens 333 Kilometer zurück. Sie umrunden zwölf selbst gewählte Seen in Bayern und entrichten kleine Spenden für gute Zwecke.

Themen folgen