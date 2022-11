Der Chef des Begegnungslands Lech-Wertach verabschiedet sich

Benjamin Früchtl hat in zwölf Jahren viel Geld für Projekte aufs Lechfeld geholt. Jetzt hat er gekündigt. Wie es beim Begegnungsland nun weitergeht.

Nach zwölf Jahren im Dienst des Begegnungslands Lech-Wertach wechselt dessen Geschäftsführer Benjamin Früchtl den Posten. Wie er und der Vorsitzende des Begegnungslands, Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl, bestätigten, wird der Posten zum 1. Januar 2023 neu besetzt. Früchtl wird allerdings noch etwas länger bleiben und den Nachfolger oder die Nachfolgerin einarbeiten.

Das Begegnungsland Lech-Wertach stellt eine sogenannte Lokale Aktionsgruppe dar. Lokale Akteure können sich an sie wenden, um EU-Fördergelder aus den Leader-Programmen für bestimmte Projekte zu bekommen. Dazu gehören beispielsweise das neue Obst- und Gartenbauzentrum in Königsbrunn, der Geschichtspfad zur Lechfeldschlacht in Schwabmünchen und Königsbrunn oder die Freilufthalle in Wehringen. Benjamin Früchtl hat die Bauherren beim komplizierten Weg durch die EU-Förderrichtlinien begleitet.

Früchtls Nachfolger wird im November vorgestellt

Am 1. Januar 2023 beginnt eine neue sechsjährige Förderperiode des Leader-Programms. Diesen Zeitpunkt hat Früchtl nun gewählt, um seinen Abschied zu nehmen. Zu seinen weiteren Plänen wollte er sich noch nicht äußern, er sei noch mittendrin in seiner aktuellen Arbeit. Er wird aber mithelfen, den Übergang gut zu gestalten. Am 24. November werde dem Vorstand des Begegnungslands die neue Person auf der Stelle der Geschäftsführung vorgestellt, sagte Franz Feigl. Diese könne die Stelle zum Jahreswechsel antreten. Benjamin Früchtl werde dem Nachfolger oder der Nachfolgerin dann bis Ende Februar zur Seite stehen.